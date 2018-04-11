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PİYASALAR - Dolar 4.1564 lira, euro 5.1450 lira ile rekorda

İstanbul, 11 Nisan () -  Dolar 4.15 lirayı aşarak 4.1564 lira ile, euro da 5.1450 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Borsa İstanbul  Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.38  düşüşle 110 bin 294 puandan başladıktan sonra, 110 bin...

PİYASALAR - Dolar 4.1564 lira, euro 5.1450 lira ile rekorda

İstanbul, 11 Nisan () -  Dolar 4.15 lirayı aşarak 4.1564 lira ile, euro da 5.1450 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.
Borsa İstanbul  Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.38  düşüşle 110 bin 294 puandan başladıktan sonra, 110 bin 330 puan dolayında hareket ediyor.
İş Yatırım'ın “Ateş altında…“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“Trump ve Xi Jinping tarafından verilen sıcak mesajları arkasına alan dünya piyasaları yaralarını sarmaya çalışıyor. ABD ve Çin borsalarında yüzde 2.0 civarındaki toparlanmaya paralel gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahı artıyor.
“Türkiye piyasalarında dünyadan bağımsız çok sert bir satış dalgası görülüyor. Türk lirasındaki kayıplarla başlayan, devlet iç borçlanma senetlerini vuran dalga sonunda Borsa İstanbul’u da etkisi altına aldı. MSCI Türkiye dün yüzde 3.0 gerileyerek Rusya ile birlikte sene başından beri en çok kaybettiren gelişmekte olan borsa oldu.
“ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı bir açılış görebiliriz. Ancak tepki alışlarının kalıcılığı konusunda şüphelerimiz var. Kuzeyde Rusya’ya, doğuda İran’a uygulanan ABD yaptırımları, güneyde Suriye’de olası ABD askeri operasyonu yüzünden Türkiye risk primleri yükseliş eğiliminde."

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