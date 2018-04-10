PİYASALAR – Dolar 4.1390 lira ile, euro da 5.1176 ile yeni rekor düzeye çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan () - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro rekorla başladığı güne yeni rekorla devam etti.

Dolar 4.1390 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı; günlük artış yüzde 1.65'i buldu. Euro ise 5.1176 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı; günlük artış yüzde 1.93'ü buldu.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puandan açıldıktan sonra günlük yüzde 2.75 düşüşle 110 bin 38 puana kadar geriledi.