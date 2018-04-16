İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

PİYASALAR – Dolar 4.10, euro da 5.08 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, 4.12 liraya kadar yükseldikten...

PİYASALAR – Dolar 4.10, euro da 5.08 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, 4.12 liraya kadar yükseldikten sonra 4.10 – 4.11 aralığına gerilerken, 5.05 - 5.06 lira aralığında başlayan euro da 5.09 liraya kadar yükseldikten sonra 5.08 – 5.09 aralığına çekildi.
Euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.45 artışla 1.2388 düzeyine çıktı.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
Yeni haftaya, yüzde 0.23 artışla 109 bin 861 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de, günün sonunda yüzde 0.91 artışla 110 bin 599 puana kadar çıktı.
İş Yatırım’ın , “Saldırı sonrası risk iştahında bozulma yok…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı tesisleri hedef alan askeri operasyonu sonrası küresel risk iştahında genel bir bozulma görülmüyor. Wall Street vadeli piyasaları yükselirken, altın, yen gibi emin liman olarak görülen yatırım araçlarında değer artışı sınırlı.
“Geçmiş tecrübe jeopolitik risklerin büyük ölçüde önceden fiyatlandığını gösteriyor. 7 Nisan 2017 tarihinde ABD’nin Suriye’ye yaptığı füze saldırısı sonrasında gün içi sınırlı tepki görülmüş ve piyasalar günü neredeyse aynı seviyeden kapanmıştı. Bu defa da farklı bir tepki beklemiyoruz.
“ABD vadeli piyasaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü (yüzde 0.3 – yüzde 0.4 ) bir açılışa işaret ediyor. Ancak sabah ilk işlemlerde Türk lirasında görülen değer kaybı nedeniyle yükselişin devamlılığı konusunda şüphelerimiz var.
“ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırımlar getirmesi ihtimali önümüzdeki günlerde risk priminin yeniden bozulmasına neden olur.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314