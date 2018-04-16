PİYASALAR – Dolar 4.09, euro da 5.06 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar 4.9 – 4.10 aralığına, 5.05 - 5.06 lira aralığında başlayan euro da 5.06 – 5.07 aralığına yükseldi.

Euro/dolar paritesi de haftaya 1.2335’ten başlarken, günlük yüzde 06 artışla 1.2341 düzeyine çıktı.

Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.

Yeni haftaya, yüzde 0.23 artışla 109 bin 861 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de, yüzde 1.31 artışla 111 bin 44 puana kadar çıktı.

İş Yatırım’ın , “Saldırı sonrası risk iştahında bozulma yok…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı tesisleri hedef alan askeri operasyonu sonrası küresel risk iştahında genel bir bozulma görülmüyor. Wall Street vadeli piyasaları yükselirken, altın, yen gibi emin liman olarak görülen yatırım araçlarında değer artışı sınırlı.

“Geçmiş tecrübe jeopolitik risklerin büyük ölçüde önceden fiyatlandığını gösteriyor. 7 Nisan 2017 tarihinde ABD’nin Suriye’ye yaptığı füze saldırısı sonrasında gün içi sınırlı tepki görülmüş ve piyasalar günü neredeyse aynı seviyeden kapanmıştı. Bu defa da farklı bir tepki beklemiyoruz.

“ABD vadeli piyasaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü (yüzde 0.3 – yüzde 0.4 ) bir açılışa işaret ediyor. Ancak sabah ilk işlemlerde Türk lirasında görülen değer kaybı nedeniyle yükselişin devamlılığı konusunda şüphelerimiz var.

“ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırımlar getirmesi ihtimali önümüzdeki günlerde risk priminin yeniden bozulmasına neden olur.”