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PİYASALAR – Dolar 4.09, euro da 5.05 liradan işlem görüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, haftanın ikinci gününde 4.1270...

PİYASALAR – Dolar 4.09, euro da 5.05 liradan işlem görüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () – Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, haftanın ikinci gününde 4.1270 düzeyine kadar yükseldikten sonra yüzde 0.09 düşüşle 4.0939 liradan işlem gördü. Euro ise 5.1178 liraya kadar çıktıktan sonra yüzde 0.33 düşüşle 5.0571 liradan işlem gördü.
Euro/dolar paritesi, doların öğleden önce küresel piyasalardaki değer kaybına bağlı olarak, 1.24 sınırını aştıktan sonra, doların tekrar değerlenmesiyle yüzde 0.27 düşüşle 1.2347 düzeyine kadar geriledi.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
Haftanın ilk günü yüzde 1.56 düşüşle 108 bin 954 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 1.54 düşüşle 108 bin 984 puana kadar geriledi.
İş Yatırım’ın , “Risk iştahı toparlanıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“ABD’nin Suriye askeri müdahalesi sonrası risk iştahı toparlanmaya devam ediyor. Wall Street’ten başlayarak Avrupa piyasalarına yayılan bir yükseliş görüyoruz. Ancak Çin kaynaklı endişeler nedeniyle gelişmekte olan piyasalar bu iyimserliği paylaşmıyor.
“Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra gelişmekte olan piyasalardan olumlu ayrışıyor.
“Suriye’ye yapılan müdahalede ABD ile aynı tarafta yer almamız, ekonomi cephesinden gelen güçlü veriler ve Hazine’nin başarılı borçlanması hisse senedi piyasalarını destekledi.
“Borsa İstanbul banka hisselerinin önderliğinde dün yüzde 1’e yakın yükseldi.
“ABD vadelilerindeki yükseliş ve Türk lirasının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.
“Çin kaynaklı endişeler nedeniyle şimdilik Türkiye piyasalarında bir baskı öngörmüyoruz. Ancak zemin kaygan.
“Önümüzdeki haftalarda Rusya’ya gelecek ilave yaptırımlar Türkiye’ye yönelik risk iştahını da bozabilir.”

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