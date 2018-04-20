PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü

Beştepe zirvesi sonrasında erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, dövizler 5-10 kuruş dolayında düştükten sonra, Euro bu düzeylerde hareket ederken dolar günlük yüzde 0.54 arttı, Borsa İstanbul Endeksi düştü.



Erken seçim tarihinin açıklanması öncesi, 4.10 – 4.11 lira aralığında olan dolar, açıklama ile 4.0 liraya kadar indikten sonra döndüğü 4.06 - 4.07 lira aralığında, euro da, 5.07 – 5.08 lira aralığından gerilediği 4.98 - 4.997 lira aralığında hareket ediyor.



Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti.

Erken seçim kararının açıklanmasının etkisiyle 108 bin puan düzeyinden 112 bin puana tırmanan Borsa İstanbul Endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0.15 düşüşle 111 bin 957 puandan açıldı ve günlük yüzde 1.13 düşüşle 110 bin 819 puana kadar geriledi.

Erken seçim, erken alış....

İş Yatırım'ın, "Erken seçim, erken alış...." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Erken seçim kararı sonrası piyasalar yerinde duramayan bir çocuk gibi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Karar sonrası ilk tepki panik satış oldu.

"''Erken seçim, erken satış' başlığını kullandık; ardından coşkulu alışlar geldi. 'Erken seçim, erken alış' diyoruz.

"Türkiye varlıklarının dünyaya göre iskontolu işlem görmesi politik belirsizliklerden kaynaklanmıyor.

"Dolayısıyla erken seçim kararıyla ortadan kalkacak bir politik risk söz konusu değil.

"İki ay gibi kısa süre içinde seçimleri geride bırakmamız ve kamu maliyesindeki bozulmanın sınırlı olması piyasalar için iyi haber.

"Ama yeterli değil.

"Türkiye varlıklarındaki risk primlerinin yüksek olması ülkemize yönelik jeopolitik risklerden, ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizin bozulmasından ve uygulanan ekonomi politikalara yönelik belirsizliklerden kaynaklanıyor.

"Sağlıklı bir yükseliş için bu risklerin azaldığına yönelik işaretler görmemiz lazım.

"Türk lirasının yeniden değer kaybetmeye başlaması 25 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 baz puan civarı bir faiz artırımı ihtimalini artırıyor."