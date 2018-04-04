Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

PİYASALAR – Dolar 4.02, euro 4.94 lirayı aştı, Borsa düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan () – Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflamasıyla dolar tarihi zirvesine yaklaştı. ABD para birimi 4.0274 liraya, euro da 4.9481 liraya kadar çıkarken,...

PİYASALAR – Dolar 4.02, euro 4.94 lirayı aştı, Borsa düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan () – Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflamasıyla dolar tarihi zirvesine yaklaştı. ABD para birimi 4.0274 liraya, euro da 4.9481 liraya kadar çıkarken, Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı.
Dolar gün sonunda 4.0 - 4.01 lira, euro da 4.92 - 4.93 aralığında hereket ediyordu. Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.
Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;
- yüksek enflasyon,
- risk algısında görülen artış,
- cari açık,
- yabancıların pozisyon azaltması,
- jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.
Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise güne yüzde 0.19 yükselişle 114 bin 812 puandan başladıktan sonra, en düşük 113 bin 384 puanı gördüğü işlemlerin sonunda, günü yüzde 0.54 düşüşle 113 bin 975 puandan kapandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314