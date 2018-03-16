PİYASALAR - Dolar 3.91 lirayı aştı, euro 4.80 lira düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar 3.91 lirayı da aştı, euro ise 4.8313 lira ile yeni bir rekor kırdıktan sonra kapanışa doğru 4.81 lira düzeyinden işlem görüyordu.

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.9193 liraya kadar yükseldikten sonra 3.91 – 3.92 bandında hareket etmeye devam etti. Dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Euro da gün içinde 4.8313 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, 4.80 - 4.81 lira aralığına çekilerek, düne göre yüzde 0.17 artışla 4.8083 liradan işlem gördü.

Dolar endeksi de, düne göre yüzde 0.06 artışla 90.192 düzeyine çıkarken, yeni günün ilk işlemlerinde 1.2307 düzeyinde hareket eden euro/dolar paritesi yüzde 0.28 düşüşle 1.2271 düzeyine geriledi.