PİYASALAR - Dolar 3.91 lirayı aştı, euro 4.80 lira düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar 3.91 lirayı da aştı, euro ise 4.8313 lira ile yeni bir rekor kırdıktan sonra 4.80 düzeyinden işlem görüyor.

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.9193 liraya kadar yükseldikten sonra 3.91 – 3.92 bandında hareket etmeye devam etti. Dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Euro da gün içinde 4.8313 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, 4.81 - 4.82 lira aralığına çekilerek, düne göre yüzde 0.20 artışla 4.8103 liradan işlem gördü.

Dolar endeksi de, düne göre yüzde 0.04 artışla 90.178 düzeyine çıkarken, yeni günün ilk işlemlerinde 1.2307 düzeyinde hareket eden euro/dolar paritesi yüzde 0.17 düşüşle 1.2282 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise 117 bin 611 puandan güne başlarken, yüzde 0.04 azalarak 117 bin 160 puana indi.