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PİYASALAR - Cari açık sonrası dolar 4.80 liraya kadar çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () - Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle hız kazandı ve dolar 4.80 liranın, euro 5.64 liranın, sterlin...

PİYASALAR - Cari açık sonrası dolar 4.80 liraya kadar çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () - Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle hız kazandı ve dolar 4.80 liranın, euro 5.64 liranın, sterlin de 6.37 liranın üzerine kadar çıktı.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

Cari işlemler açığının yüksek gelmesi Borsa İstanbul'da da satışları tetikledi ve dün yüzde 3.0 düşüşle 96 bin 274 puandan kapanan Endeks (BIST 100), yüzde 2.62 düşüşle 93 bin 744 puana kadar geriledi.

Gün içinde;

- en düşük 4.6948 ve en yüksek 4.8051  lirayı gören dolar günlük yüzde 1.75 artışla 4.78-4.79 lira aralığında,

- en düşük 5.5121 ve en yüksek 5.6441 lirayı gören euro günlük yüzde 1.69 yükselişle 5.62 – 5.64 lira aralığında,

- en düşük 6.2340 ve en yüksek 6.3750 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 1.63 yükselişle 6.35-6.36 lira aralığında işlem görüyor.

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