PİYASALAR – Borsa İstanbul yeniden 90 bin puanın üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi, işsizlikte tek haneye tekrar inilmesi, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi ve son olarak Moody’s den bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin artacağına ilişkin bir açıklama gelmesinin ardından, dövizler yüksek seyrini sürdürüyor, Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise yeniden 90 bin puanın üzerine çıktı.

Haftanın ilk gününde yüzde 0.17 düşüşle 89 bin 744 puandan kapanan BIST 100 bugün yüzde 0.74 artışla 90 bin 426 puana yükseldi. Endeks gün içinde 90 bin 670 puana kadar çıktı.

Moodys, Türk bankacılık sektöründe yüzde 2.9 olan sorunlu krediler oranının 1 yıl sonra yüzde 4’e çıkacağını ve bunun kredi notu için negatif olacağını açıkladı.

Haftanın ilk gününde erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıktı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıkmasıyla geçen hafta dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvelerini tazelemişti.

ABD’de geçen hafta açıklanan TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.

ABD’de enflasyonun güçlenmesi ise küresel yatırımcılarda ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaya kademeli olarak devam edeceği beklentisini güçlendirerek gelişen ülke paralarını baskılıyor.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.8317 ve en yüksek 4.8598 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.21 düşüşle 4.83-4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.6599 ve en yüksek 5.6958 lirayı gören euro günlük yüzde 0.29 düşüşle 5.66 – 5.67 lira aralığında,

- en düşük 6.3764 ve en yüksek 6.4358 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.60 düşüşle 6.37-6.38 lira aralığında işlem görüyor.

Büyümede yumuşak (sert) iniş senaryoları…

İş Yatırım “Büyümede yumuşak (sert) iniş senaryoları…” başlıklı günlük piyasa analizinde Türkiye varlık fiyatlamalarında ibrenin yumuşak inişten sert inişe döndüğü vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Piyasalar küresel büyümede yumuşak iniş senaryolarını fiyatlıyor.

“Güçlü dolar, Fed faiz artışları ve dış ticaret savaşları küresel büyümeyi aşağı çekerek hisse senedi ve emtia piyasalarını baskılıyor.

“Petrol fiyatlarındaki sert düşüşte (-yüzde 4) büyümede yumuşak inişin yanı sıra, Suudi Arabistan ve Libya kaynaklı ilave arz baskısı da etkili oldu.

“Türkiye varlık fiyatlamalarında ibre yumuşak inişten sert inişe dönüyor.

“MSCI Türkiye haftanın ilk gününde yüzde 0,5 değer kaybederek gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir izledi. Ancak şirket bazında çok sert bir ayrışma yaşandı.

“Bazı sanayi şirketleri yüzde 2-3 bandında yükselirken, banka hisselerinde Moodys’ açıklaması sonrasında yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı görüldü.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışa paralel Borsa İstanbul’da hafif aşağı yönlü bir açılış öngörüyoruz.

“Petrol fiyatlarındaki gerileme dışında piyasaları etkileyecek olumlu bir haber akışı yok.”