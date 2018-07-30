 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

PİYASALAR –  Borsa İstanbul haftaya 95 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – Bir önceki haftayı yüzde 0.81 artışla 95 bin 584 puandan kapatan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi yeni haftaya yüzde 0.26 düşüşle 95 bin 340 puanda başladı. Erken işlemlerde, - dolar en düşük...

PİYASALAR –  Borsa İstanbul haftaya 95 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – Bir önceki haftayı yüzde 0.81 artışla 95 bin 584 puandan kapatan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi yeni haftaya yüzde 0.26 düşüşle 95 bin 340 puanda başladı.
Erken işlemlerde,
- dolar en düşük 4.8495 lira ve en yüksek 4.8754 lirayı gördükten sonra 4.87 – 4.88 lira,
- euro en düşük 5.6487 lira ve en yüksek 5.6851 lirayı gördükten sonra 5.68 – 5.69 lira,
- sterlin de en düşük 6.3573 lira ve en yüksek 6.3929 lirayı gördükten sonra 6.38 – 6.39 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım tarafından yayınlanan “Açıklanan karlar ile hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Dünya hisse senedi piyasaları, genel olarak şirket karlarının beklentilerin altında kalması ve bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları öncesinde satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Para piyasalarında ise Yuan’ın hem ticaret savaşları hem de Çin’in uyguladığı genişlemeci para politikalarının hız kazanması sonucu gerileme hareketine devam ettiği görülmekte. Geçtiğimiz hafta genelde değer kazanan gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının bu haftaya bir miktar baskılı başladığını görmekteyiz.
“İçeride ise bu haftanın son günü açıklanacak enflasyon verisi en önemli veri niteliğini taşırken yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından izlenecek. “

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar