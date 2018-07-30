Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – Bir önceki haftayı yüzde 0.81 artışla 95 bin 584 puandan kapatan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi yeni haftaya yüzde 0.26 düşüşle 95 bin 340 puanda başladı.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 4.8495 lira ve en yüksek 4.8754 lirayı gördükten sonra 4.87 – 4.88 lira,

- euro en düşük 5.6487 lira ve en yüksek 5.6851 lirayı gördükten sonra 5.68 – 5.69 lira,

- sterlin de en düşük 6.3573 lira ve en yüksek 6.3929 lirayı gördükten sonra 6.38 – 6.39 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Açıklanan karlar ile hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya hisse senedi piyasaları, genel olarak şirket karlarının beklentilerin altında kalması ve bu hafta yapılacak merkez bankası toplantıları öncesinde satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Para piyasalarında ise Yuan’ın hem ticaret savaşları hem de Çin’in uyguladığı genişlemeci para politikalarının hız kazanması sonucu gerileme hareketine devam ettiği görülmekte. Geçtiğimiz hafta genelde değer kazanan gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının bu haftaya bir miktar baskılı başladığını görmekteyiz.

“İçeride ise bu haftanın son günü açıklanacak enflasyon verisi en önemli veri niteliğini taşırken yarın Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından izlenecek. “