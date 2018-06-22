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PİYASALAR – Borsa İstanbul güne 95 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.48 artışla 95 bin 517 puanda başladı. Erken işlemlerde en düşük 4.7173 lirayı gören dolar 4.7464 liraya kadar yükseldikten...

PİYASALAR – Borsa İstanbul güne 95 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.48 artışla 95 bin 517 puanda başladı.
Erken işlemlerde en düşük 4.7173 lirayı gören dolar 4.7464 liraya kadar yükseldikten sonra 4.73 – 4.74 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en düşük 5.4709 lira ve en yüksek 5.5226 lirayı gördükten sonra 5.50 – 5.51 lira aralığında işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.2502 lirayı gören sterlin 6.2996 liraya kadar yükseldikten sonra 6.28 – 6.29 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Seçim öncesi son dönemeç…“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kızıştıkça küresel sermayenin çevre ülkelerden merkeze dönme eğilimi güçleniyor. Ancak altın, yen, ABD tahvili gibi emin liman fiyatlamaları risk iştahında önemli bir bozulma göstermiyor.
“EPFR verilerine göre 13 - 20 Haziran haftasında hisse senedinden çıkış global fonlarda sekiz milyar dolar, gelişmekte olan fonlarda altı milyar dolar ile rekor kırdı. Aynı dönemde ABD hisse fonlarına beş milyar dolar giriş gerçekleşiyor.
“Türkiye varlıklarında seçim öncesinde hafif yukarı yönlü seyir devam ediyor. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 1.2 değer kaybederken Türkiye hisseleri yüzde 0.7 yukarda. Benzer pozitif ayrışma avro- tahvillerde ve yerel tahvillerde de görülüyor. Döviz piyasası bu iyimser görünümü bozuyor.”

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