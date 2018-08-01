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PİYASALAR – Borsa İstanbul Fed öncesi yükselişle kapandı

Hilal SARI/İSTANBUL, 1 Ağustos () – Güne 0.17 artışla 97 bin 122 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi günlük yüzde 0.27 artışla 97 bin 210 puandan kapandı.  Dövizlerde ise Merkez...

PİYASALAR – Borsa İstanbul Fed öncesi yükselişle kapandı

Hilal SARI/İSTANBUL, 1 Ağustos () – Güne 0.17 artışla 97 bin 122 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi günlük yüzde 0.27 artışla 97 bin 210 puandan kapandı. 

Dövizlerde ise Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerini yüzde 8.4’den yüzde 13.4’e yükseltmesi sonrası yükseliş Çarşamba günü Fed kararı öncesi devam etti. Dolar 4.93, euro 5.77 ve sterlin 6.48 liranın üzerine kadar çıktı. 

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.75 düşüşle 118 bin 442 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 1.17 düşüşle yüzde 18.17 düzeyine geriledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde;

- dolar en düşük 4.9076 ve en yüksek 4.9395 lirayı gördükten sonra 4.92 – 4.93 lira,

- euro en düşük 5.7381 ve en yüksek 5.7738 lirayı gördükten sonra 5.74 – 5.75 lira,

- sterlin en düşük 6.4416 lira ve en yüksek 6.4874 lirayı gördükten sonra 6.47 – 6.48 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle yüzde 0.08 artışla 94.62 düzeyine yükseldi. 

EURO/DOLAR, yüzde 0.18 düşüşle 1.1670 düzeyine geriledi.

 

 

 

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