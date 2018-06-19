PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.5 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Güne 92 bin 598 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 1.5 artışla 94 bin 437 puandan kapattı.

Erken işlemlerde en düşük 4.7019 lirayı gören dolar 4.7758 liraya kadar yükseldikten sonra 4.72 – 4.73 lira aralığına,

euro, en düşük 5.4652 lira ve en yüksek 5.5177 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralığına,

gün içinde en düşük 6.2301 lirayı gören sterlin 6.2956 liraya kadar yükseldikten sonra 6.22 – 6.23 lira aralığına döndü.