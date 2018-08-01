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PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi güne 97 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ağustos () –Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), güne 0.17 artışla 97 bin 122 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.30 artışla 119 bin 695 puanda. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 0.58...

PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi güne 97 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ağustos () –Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), güne 0.17 artışla 97 bin 122 puandan başladı.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.30 artışla 119 bin 695 puanda.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 0.58 düşüşle yüzde 18.70 düzeyinde.
Erken işlemlerde,
- dolar en düşük 4.9076 ve en yüksek 4.9382 lirayı gördükten sonra 4.92 – 4.93 lira,
- euro en düşük 5.7381 ve en yüksek 5.7695 lirayı gördükten sonra 5.75 – 5.76 lira,
- sterlin en düşük 6.4416 lira ve en yüksek 6.4733 lirayı gördükten sonra 6.46 – 6.47 lira aralığında işlem görüyor.
DOLAR endeksi yüzde 0.12 artışla 94.66 düzeyinde.
EURO/DOLAR, yüzde 0.09 düşüşle 1.1683 düzeyine yükseldi.
İş Yatırım’ın yayınladığı “Borsa İstanbul pozitif ayrışıyor…” başlık piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“ Gelişmiş ülke borsalarındaki satışlar korkulandan daha kısa sürdü. S&P 500 2800 seviyesindeki psikolojik desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor.
“Gelişmekte olan piyasalar ise satıcılı bir seyir izlemeye devam ediyor. Borsa İstanbul Cuma gününden beri gelişmekte olan piyasalardan olumlu ayrışmaya devam ediyor. Türk lirasının değer kaybettiği ve uzun vadeli faizlerin enflasyondaki artışa paralel yükseldiği bir ortamda banka hisselerindeki yükseliş Borsa İstanbul için teknik anlamda pozitif bir sinyal.”

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