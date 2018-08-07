PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi güne 94 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ağustos () – Haftanın ilk gününü 94 bin 174 puandan günü tamamlayan BIST 100 Endeksi, yeni güne yüzde 0.44 artışla 94 bin 585 puandan başladı

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 düşüşle 112 bin 837 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 2.12 artışla yüzde 19.91 düzeyine yükselerek rekor kırdı.

Dövizler erken işlemlerde yükselişe devam etti, dolar 5.3824, euro 6.2269 ve sterlin 6.9715 liraya yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2335 ve en yüksek 5.3824 lirayı gördükten sonra 5.23 – 5.24 lira,

- euro en düşük 6.0466 ve en yüksek 6.2269 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira,

- sterlin en düşük 6.7684 lira ve en yüksek 6.9715 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.13 düşüşle 95.23 düzeyine çekildi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.23 artışla 1.1580 düzeyine geriledi.

Ahlatçı Yatırım’ın “Kur Tarafında Yükseliş Hız Kazandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Haftanın ilk işlem gününde Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri Haziran verisi yüzde -4.0 ile beklentilerin oldukça altında kalırken, Euro Bölgesi için açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni Ağustos ayında 14.7 ile beklentilerin üzerinde gelmiştir.

“ABD tarafında açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard, ülkedeki büyüme oranının finansal krizden bu yana oldukça düşük olduğunu söylemiş ve genişlemenin daha uzun bir süre daha devam edebileceği ifadelerini kullanmıştır.

“Bu gelişmelerin yanında küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve kararları yakından takip edilmektedir.

“Trump, İran'daki eylemlerinden vazgeçmeyen kişi ve kurumların ciddi biçimde sonuçlarına katlanabileceğini söyleyerek gündemde ön plana çıkmış, daha sonra konu ile ilgili olarak ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamıştır.

“Bu gelişme ardından AB, Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'la ticaret yapan Avrupalı şirketleri korumaya kararlı olduklarını belirtmiştir.

“Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomisti Maurice Obstfeld, Almanya'nın ticaret fazlasını azaltmak konusunda “tereddüt” içinde olmasının küresel ticari gerilimlere katkı yaptığını bildirmiştir.

“İngiltere'de Ticaret Bakanı Liam Fox, Avrupa Birliğinin uzlaşmazlığı ve inatçılığının İngiltere'yi bir Brexit anlaşması olmamasına doğru ittiğini savunmuş, anlaşmaya varmadan ayrılma olasılığını yüzde 40'a yüzde 60 olarak ön görmüştür. Bunun üzerine İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise İyi bir Brexit anlaşmasına varmak hem İngiltere'nin hem de AB'nin çıkarına olduğunu söylemiştir.

“Yurt içerisinde ABD’nin Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım hamleleri getirebileceği fiyatlamalar üzerinde etkili olmuş, TL varlıkları satıcılı bir seyir izlemiştir.

“Haftanın ilk işlem gününde USDTRY yüzde 6.5 yükseliş ile 5.42 seviyelerini görmüştür. Türkiye'de 10 yıllık tahvil faizi günü 40 baz puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 19.67'ye yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 22.01 civarında bulunmaktadır.

“Kredi risk primi olarak adlandırılan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise 344 ile oldukça yüksek seviyede bulunmaktadır. Ayrıca ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamasının Türkiye’yi olumsuz etkileyeceği tartışılmaktadır.

“Artan oynaklık ve diğer gelişmelerle birlikte piyasalarda faiz artışı beklentisi güç kazanırken, Merkez Bankası piyasayı rahatlatmak için zorunlu karşılıklar oranı yani ROM değişikliğine gitmiş, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında dövizi bankaların kullanımına açmıştır. Fakat bu hamle piyasalardakilere Merkez Bankasının yani bir faiz hamlesine soğuk baktığı şeklinde yorumlanmıştır.

“Gece saatlerinde Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandığı ve belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunarak süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington’a gideceği haberi, kur tarafındaki oynaklığın kısmen azalmasına neden olmuştur.”

