Piyasalar – Borsa İstanbul Endeksi güne 94 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – Çarşamba gününü günlük yüzde 0.12 artışla 94 bin 551 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.04 artışla 94 bin puanın üzerinde başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.7292 lirayı gören dolar 4.7681 liraya kadar yükseldikten sonra 4.76 – 4.77 lira aralığında işlem görüyor.

Euro, en düşük 5.4738 lira ve en yüksek 5.5132 lirayı gördükten sonra 5.50 – 5.51 lira aralığında işlem görüyor.

Sterlin de Bank of England’ın (BoE) Türkiye saatiyle 14:30’da açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, en düşük 6.2329 lirayı ve en yüksek 6.2705 lirayı gördükten sonra 6.26 – 6.27 lira aralığına döndü.