Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Temmuz () – Güne 95 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), günlük yüzde 1.06 artışla 97 bin 151 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.19 artışla 119 bin 424 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 0.87 artışla yüzde 18.57 düzeyinde.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonu düşürmeye odaklı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, 2018 yılı sonunda enflasyonun yüzde 13.4 olacağının öngörüldüğünü, 2019 yılı sonunda yüzde 9.3 ve 2020 yılı sonunda yüzde 6.7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar sağlanacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

Enflasyon öngörüsü sonrasında, dolar en düşük 4.8808 ve en yüksek 4.9227 lirayı gördükten sonra 4.89 – 4.90 lira, euro en düşük 5.7135 ve en yüksek 5.7739 lirayı gördükten sonra 5.74 – 5.75 lira ve sterlin en düşük 6.4073 lira ve en yüksek 6.4699 lirayı gördükten sonra 6.44 – 6.45 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.12 düşüşle 94.23 düzeyinde.

EURO/DOLAR, yüzde 0.15 yükselişle 1.1725 düzeyine yükseldi.

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Döviz ve hisse arasındaki korelasyon zayıflıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında görülen gerilemeye rağmen liman yatırım araçlarında kayda değer bir değişim olmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsaları Wall Street teknoloji hisseleri önderliğinde gerilemeye devam ediyor. Ancak hisse senetlerindeki satış risk iştahındaki bozulmadan ziyade beklentilere göre zayıf kalan şirket karlarından kaynaklanıyor. Dolardaki kısmi zayıflamaya rağmen altın, yen, frank gibi emin liman yatırım araçlarında kayda değer bir değer artışı yok.