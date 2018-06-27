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PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 96 bin puana yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran () – Güne, günlük yüzde 0.03 artışla 94 bin 433 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken, günlük yüzde 1.79 artışla 96 bin 97 puana kadar yükseldi. Gün içinde...

PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 96 bin puana yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran () – Güne, günlük yüzde 0.03 artışla 94 bin 433 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken, günlük yüzde 1.79 artışla 96 bin 97 puana kadar yükseldi.
Gün içinde 4.6570 liraya kadar yükseldikten sonra en düşük 4.5927 lirayı gören dolar 4.60 – 4.61 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en yüksek 5.4239 lirayı gördükten sonra en düşük 5.3324 liraya kadar çekilerek ve 5.34 – 5.35 lira aralığında işlem görüyor.
Gün içinde 6.1483 liraya kadar yükselen sterlin de en düşük 6.0466 liraya kadar çekilerek 6.05 – 6.06 lira aralığında işlem görüyor.

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