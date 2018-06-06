PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 96 bin puana döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Haziran () - Güne yüzde 0.46 artışla 98 bin 270 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 95 bin puan düzeyine kadar geriledikten sonra, günlük yüzde 1.23 düşüşle 96 bin 620 puana döndü.

Dolar 4.6286 liraya kadar yükseldikten sonra 4.57 - 4.58 lira aralığına, euro 5.4433 liraya kadar yükseldikten sonra 5.38 - 5.39 lira aralığına, sterlin de 6.2125 liraya kadar yükseldikten sonra 6.14 - 6.15 lira aralığından işlem görüyor.