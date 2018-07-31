Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Temmuz () – Güne 95 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), gün içinde 97 bin 232 puana kadar yükseldikten sonra hız keserek günlük yüzde 0.43 artışla 96 bin 571 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.75 artışla 118 bin 904 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.17 artışla yüzde 18.81 düzeyinde.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonu düşürmeye odaklı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, 2018 yılı sonunda enflasyonun yüzde 13.4 olacağının öngörüldüğünü, 2019 yılı sonunda yüzde 9.3 ve 2020 yılı sonunda yüzde 6.7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar sağlanacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

bu gelişmelere paralel, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin avukatının yaptığı itirazı 2'nci ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

Enflasyon öngörüsü ve ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler etkisiyle,

- dolar en düşük 4.8808 ve en yüksek 4.9227 lirayı gördükten sonra 4.92 – 4.93 lira,

- euro en düşük 5.7135 ve en yüksek 5.7739 lirayı gördükten sonra 5.76 – 5.77 lira,

- sterlin en düşük 6.4073 lira ve en yüksek 6.4699 lirayı gördükten sonra 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.12 artışla 94.46 düzeyinde.

EURO/DOLAR, yüzde 0.01 düşüşle 1.1705 düzeyine yükseldi.