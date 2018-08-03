Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ağustos () –Haftanın son gününe yüzde 0.06 düşüşle 94 bin 483 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), beklenenin altında gelen enflasyon verisi sonrasında günlük yüzde 0.97 artışla 95 bin 461 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.14 artışla 114 bin 429 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 0.16 artışla yüzde 19.07 düzeyine yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 1.75 - 2.00 aralığında sabit tutması fakat yılın devamında parasal sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri ve ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla, yükselişe devam eden dövizler, beklenti olan yüzde 16’nın altında yüzde 15.85’te kalmasıyla,

- dolar en düşük 5.0638 ve en yüksek 5. 1154 lirayı gördükten sonra 5.08 – 5.09 lira,

- euro en düşük 5.8682 ve en yüksek 5. 9341 lirayı gördükten sonra 5.88 – 5.89 lira,

- sterlin en düşük 6.5862 lira ve en yüksek 6. 6628 lirayı gördükten sonra 6.60 – 6.61 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 artışla 95.25 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.06 düşüşle 1.1577 düzeyine geriledi.

İş Yatırım’ın yayınladığı “Tepki alımı gelir mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Dünya borsaları ABD’nin dış ticaret yaptırımlarının yarattığı şok dalgalarla geriliyor. Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzde 2.0 – 3.0 civarında kayıplar görüyoruz. Küresel dalgalardan karşısında iki ülke iki uçta ayrışıyor.

Pozitif uçta ABD piyasaları var. Dünya borsalarındaki panik satışlara rağmen S&P 500, 2800 seviyesindeki desteğinin üzerinde kalmayı başardı. Negatif uçta ise Türkiye piyasaları var. MSCI “Türkiye ABD’nin yaptırımlarının korkusuyla günü yüzde 5.9 gerileyerek kapattı. Tahvil ve döviz piyasalarında da Türkiye varlıkları açık ara en kötü konumda.

“Tepki alımı gelir mi? Normal şartlarda yaşanan ağır kayıplar sonrasında piyasalarda tepki alımı görmemiz lazım. Ancak ölçemediği bir riski fiyatlayamayan piyasalarda panik satışlar devam edebilir. Söz konusu gerileme mali gücü olan orta-uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

“Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Kasım ayındaki seçimler dindar oyları almak isteyen Trump yönetimi rahip Brunson konusunda kısa vadede gerilimi artırmaya devam edebilir. Ancak ABD ve Türkiye ilişkilerinde bir kopma beklemiyoruz.”