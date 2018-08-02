Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ağustos () – Güne, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla yüzde 1.74 düşüle 95 bin 518 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yüzde 2.16 düşüşle 95 bin 108 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.92 düşüşle 114 bin 989 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 4.79 artışla yüzde 19.48 düzeyine yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 1.75 - 2.00 aralığında sabit tutması fakat yılın devamında parasal sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri ve ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla, dövizler yükselişe devam etti.

Gelişmelerin ardından dolar 5.0927, euro 5.9256 ve sterlin 6.6687 liranın üzerine kadar çıktı.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 4.9620 ve en yüksek 5. 0927 lirayı gördükten sonra 5.07 – 5.08 lira,

- euro en düşük 5.7873 ve en yüksek 5. 9256 lirayı gördükten sonra 5.91 – 5.92 lira,

- sterlin en düşük 6.5094 lira ve en yüksek 6. 6687 lirayı gördükten sonra 6.65– 6.66 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve Fed kararı sonrasında yüzde 0.20 artışla 94.84 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR, yüzde 0.32 düşüşle 1.1623 düzeyine geriledi.

İş Yatırım’ın yayınladığı “ABD yaptırımları devam ediyor… “ başlıklı piyasa bülteninde ABD yaptırımlarının sıkıcı bir korku filmine dönüştüğüne işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD yaptırımları sıkıcı bir korku filmine döndü. Tam en kötüyü gördük diyorsunuz, katil düştüğü yerden kalkıp elindeki bıçakla yeniden vuruyor. Yönetmen yakın çekim yapıyor. Ekran kıpkırmızı oluyor.

“ABD’nin 200 milyar dolarlık Çin ithalatına koyduğu vergiyi yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmayı planladığı açıklaması sonrası Wall Street’ten başlayıp Avrupa ve Asya borsalarına yayılan sert bir satış dalgası ile karşıyayız.

“Satış dalgası henüz küresel risk iştahında bir çöküşe dönüşmedi. Altın, yen, İsviçre frangı, ABD tahvili gibi emin liman olarak görülen varlık guruplarında sert bir yükseliş görülmüyor.

“Türkiye piyasaları bu sabah çifte şok ile güne başlıyor: ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının yarattığı küresel satış dalgası; ABD’nin rahip Brunson davasıyla ilişkileri gerekçesiyle iki bakan için yaptırım kararı alması.

“Cuma gününden beri gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü performans gösteren Borsa İstanbul’un güne yüzde 1.0 civarında kayıpla başlamasını bekliyoruz. Kamuoyunda yapılan sert açıklamalara rağmen ABD ile Türkiye arasında görüşmelerin devam edeceği beklentisi satışları sınırlayacaktır. “