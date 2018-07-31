Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Temmuz () – Haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.60 artışla 96 bin 157 puanda kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yeni güne yüzde 0.22 düşüşle 95 bin 942 puanda başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.70 artışla 118 bin 19 puanda.

Erken işlemlerde dolar en düşük 4.8808 ve en yüksek 4.9131 lirayı gördükten sonra 4.90 – 4.91 lira, euro en düşük 5.7135 ve en yüksek 5.7562 lirayı gördükten sonra 5.75 – 5.76 lira ve sterlin en düşük 6.4073 lira ve en yüksek 6.4527 lirayı gördükten sonra 6.44 – 6.45 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 artışla 94.37 düzeyinde.

EURO/DOLAR, yüzde 0.32 yükselişle 1.1694 düzeyine yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 1.77 artışla yüzde 18.41 düzeyinde.

İş Yatırım tarafından yayınlanan “Döviz ve hisse arasındaki korelasyon zayıflıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında görülen gerilemeye rağmen liman yatırım araçlarında kayda değer bir değişim olmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsaları Wall Street teknoloji hisseleri önderliğinde gerilemeye devam ediyor. Ancak hisse senetlerindeki satış risk iştahındaki bozulmadan ziyade beklentilere göre zayıf kalan şirket karlarından kaynaklanıyor. Dolardaki kısmi zayıflamaya rağmen altın, yen, frank gibi emin liman yatırım araçlarında kayda değer bir değer artışı yok.