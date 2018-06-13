PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () - Merkez Bankası’nın politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira hız keserken, Borsa İstanbul Endeksi güne 94 bin puanda devam ediyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6981 liraya kadar yükseldikten sonra 4.65 – 4.66 lira aralığından işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.3841 lira ve en yüksek 5.5264 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.1295 lirayı gören sterlin 6.2693 liraya kadar yükseldikten sonra 6.21 – 6.22 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) güne yüzde 0.41 düşüşle 94 bin 914 puanda devam ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Faiz durmayınca borsa da toparlayamıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“TCMB müdahalesi sonrasında dolar durulsa dahi faizin her gün yükselmesi hazinenin de maliyetini yükseltmeye başladı. Dün bir yıl vadeli Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesine toplamda 3.35 milyar lira teklif gelirken teklifler yüzde 17 ila yüzde 20 arasında verilmiş neticede Hazine 1.84 milyar lira teklifi ortalama yüzde 19 ile karşılamıştır. Hazine’nin 20 Haziran’da 13.6 milyar lira ödemesi olması gözleri 18 ve 19 Haziran’da yapılacak 2.5, 6, 10 yıl vadeli tahvil ihalelerine çeviriyor. Burada şu bilgiyi verelim: Hazine’nin iç borçlanmada kümülatif maliyeti; 2017’ye başlarken yıllık bileşik yüzde 10 iken 2018’e başlarken yüzde 11 seviyesindeydi. Yeni borçlanmalar 2018 Mart ve Nisan’da yüzde 13.4’e çıkarken Mayıs’ta yüzde 16.3 olmuştu.

“Yılbaşında 10 yıllık tahvil faizi yüzde 11.7 ve dolar kuru 3.80 lira idi. Aradan geçen beş ayda faiz yüzde 15.5’e ve dolar kuru 4.60’a çıktı. Gerek kurdaki yükselişin kalıcı olması gerekse faizlerdeki artış, şirketlerin kârlarında da azalmaya yol açacaktır. Bu durumda da değerlemelerde iki önemli faktörde değişiklik söz konusu olacaktır: İlki şirketlerin sermaye maliyetlerinde artış, ikincisi kârlardaki azalış. Hatırlatmak gerekirse 2018’e başlarken BIST 100 için 140.000e varan temel hedefler veriliyordu. Son düşüşte ise hemen hemen hiçbir kurum değerlemelerini güncelleyemedi. Zira ne döviz ne faiz bir dengeye kavuşmadı. Eğer bir dengelenme olursa kurumlardan yeni değerlemeler geldiğini görebiliriz. Aynı şekilde dengelenme ile borsa da yeniden normal seyrine dönebilir. O günlere kadar volatilitenin yüksekliği devam edebilir.”