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PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda (2)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () - Merkez Bankası’nın  politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan...

PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puanda (2)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () - Merkez Bankası’nın  politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75’e yükseltmesinin etkisiyle bir önceki haftaya göre dövizler karşısında değer kazanan lira hız keserken, Borsa İstanbul Endeksi güne 94 bin puanda devam ediyor.
Erken işlemlerde en düşük 4.5807 lirayı gören dolar 4.6981 liraya kadar yükseldikten sonra 4.63 – 4.64 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en düşük 5.3841 lira ve en yüksek 5.5264 lirayı gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira aralığında işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.1295 lirayı gören sterlin 6.2693 liraya kadar yükseldikten sonra 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) güne yüzde 0.79 düşüşle 94 bin 550 puanda devam ediyor.
İş Yatırım’ın, “Doların engellenemeyen yükselişi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
FOMC toplantısı öncesi son dönemece güçlenen dolar, hafif yükselen faizler ve hisse senedinde yeni rekorlarla giriyoruz. Fed vadeli fiyatlamaları 2018 yılı için 50 baz puan, önümüzdeki 12 ay için 100 baz puan faiz artışı fiyatlıyor.
“Tahvil gurusu Gundlach faizlerin yükseldiği bir ortamda bütçe açığını artırmayı intihar saldırısı olarak tanımlıyor. Tahvil değerlemeleri Fed faiz artışlarını halen tam olarak fiyatlamıyor. FOMC toplantısında verilecek şahin bir mesaj bu durumu değiştirebilir.
“Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Faiz artışları sonrası Türk lirasındaki değer kazancının tamamı geri verildi. Yerel tahvil ve eurobond fiyatlamaları kredi notumuza göre çok daha yüksek risk primleri fiyatlıyor.”

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