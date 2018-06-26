PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi 94 bin düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran () – Güne günlük yüzde 0.07 artışlar 94 bin 78 puandan başlayan borsa endeksi Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanışa yaklaşırken günlük yüzde 0.23 artışla 94 bin 221 puandan işlem görüyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.66 lirayı gören dolar 4.7152 liraya kadar yükseldikten sonra 4.63 – 4.64 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.4625 lira ve en yüksek 5.5176 lirayı gördükten sonra 5.41 – 5.42 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.1928 lirayı gören sterlin 6.2610 liraya kadar yükseldikten sonra 6.14 – 6.15 lira aralığında işlem görüyor.