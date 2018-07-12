PİYASALAR – Borsa İstanbul 90 bin puanın altında kapandı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), Perşembe gününe alıcılı başladıktan sonra ABD’den gelen güçlü enflasyon verisinin ardından günlük yüzde 1.88 düşüşle 89 bin 571 puandan kapandı.

Küresel risk iştahının ticaret savaşı endişeleriyle azalmasına bağlı olarak BIST 100 günlük yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 88 bin 299 puana kadar geriledi.

ABD’de TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.

Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselişini sürdürürken, dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine kadar çıktı.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.

Kapanıştan sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7841 ve en yüksek 4.9777 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.84 düşüşle 4.83-4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.5957 ve en yüksek 5.8200 lirayı gören euro günlük yüzde 0.72 düşüşle 5.65– 5.66 lira aralığında,

- en düşük 6.3301 ve en yüksek 6.5970 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.63 düşüşle 6.39-6.40 lira aralığında işlem görüyor.