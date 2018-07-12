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PİYASALAR – Borsa İstanbul 88 bin 299 puana kadar geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul, Perşembe gününe alıcılı başladıktan sonra ABD’den gelen güçlü enflasyon verisinin ardından günlük yüzde...

PİYASALAR – Borsa İstanbul 88 bin 299 puana kadar geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi ile haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul, Perşembe gününe alıcılı başladıktan sonra ABD’den gelen güçlü enflasyon verisinin ardından günlük yüzde 3.0 düşüşle 88 bin 299 puana kadar geriledi. 
Küresel risk iştahının ticaret savaşı endişeleriyle azalmasına bağlı olarak BIST 100 günlük yüzde 2.97 düşüşle 88 bin 580 puanda.
ABD’de TÜFE Haziran’da beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0.1 olurken, yıllık TÜFE yüzde 2.9 ile altı yılın zirvesine tırmandı.
Haftanın başında yeni kabine açıklandıktan sonra sert yükselen dövizlerdeki artış, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselişini sürdürürken, dolar 4.97 liranın, euro 5.82 liranın, sterlin de 6.59 liranın üzerine kadar çıktı.
Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 artışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve ekonomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yükselmesini bekliyordu.
Öğleden sonraki işlemlerde;
- en düşük 4.7841 ve en yüksek 4.9777  lirayı gören dolar günlük yüzde 0.22 düşüşle 4.86-4.87 lira aralığında,
- en düşük 5.5957 ve en yüksek 5.8200 lirayı gören euro günlük yüzde 0.77 düşüşle 5.68– 5.69 lira aralığında,
- en düşük 6.4412 ve en yüksek 6.5970 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.02 yükselişle 6.44-6.45 lira aralığında işlem görüyor.

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