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PİYASALAR – Borsa haftayı yüzde 2.03 artışla 95 bin puanda kapadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 296 puandan başladığı haftanın son işlem gününü yüzde 2.03 artışla 95 bin 406 puanda tamamladı. ABD Merkez Bankası'nın...

PİYASALAR – Borsa haftayı yüzde 2.03 artışla 95 bin puanda kapadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 296 puandan başladığı haftanın son işlem gününü yüzde 2.03 artışla 95 bin 406 puanda tamamladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizi 25 baz puan artırmasının ardından, piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararına çevrildi.
Erken işlemlerde en düşük 4.6396 lirayı gören dolar 4.6875 liraya kadar yükseldikten sonra 4.61 – 4.62 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en düşük 5.4754 lira ve en yüksek 5.5342 lirayı gördükten sonra 5.45 – 5.46 lira aralığında işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 6.2161 lirayı gören sterlin 6.2791 liraya kadar yükseldikten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında işlem görüyor.
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye’nin bu yıl yüzde 4.5, gelecek yılın sonunda ise yüzde 3.6, 2020 yılında ise yüzde 4.8 büyüyeceğini öngördü.
Raporda, Türkiye’de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 11.8, gelecek yılın sonunda yüzde 10.0, 2020 yılında ise yüzde 9.0 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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