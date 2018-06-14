PİYASALAR – Borsa güne yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 296 puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizi 25 baz puan artırmasının ardından, piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararına çevrildi.

Erken işlemlerde en düşük 4.6396 lirayı gören dolar 4.6875 liraya kadar yükseldikten sonra 4.63 – 4.64 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.4754 lira ve en yüksek 5.5342 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.2161 lirayı gören sterlin 6.2791 liraya kadar yükseldikten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de haftanın son işlem gününe günlük yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 296 puandan başladı.

Ahlatçı Yatırım’ın, “Fed Sonrası Gözler ECB Faiz Oranı Kararında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 artış gösterdi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 azalırken yıllık bazda yüzde 1.7 artış gösterdi.

“ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi ÜFE) verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 oranında artış gösterdi. Aynı dönem ABD’de açıklanan Çekirdek ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 2.4 oranında artış gösterdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarında piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan artışa gittiği ve federal fonlama oranını yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına yükselttiği açıklandı.

“Yayımlanan karar metninde faiz artışı kararının oybirliği ile alındığı görülüyor. Faiz kararı ile birlikte yayımlanan Ekonomik projeksiyonlarda, Fed 2018 yılı için büyüme tahminini yüzde 2.7’den yüzde 2.8’e revize ederken 2019 ve 2020 için değişikliğe gitmediği gözüküyor. Fed PCE enflasyon tahminini 2018 yılı için yüzde 1.9’dan yüzde 2.1’e ve 2019 yılı için yüzde 2.0’den yüzde 2.1’e yukarı yönlü revize ederken 2020 yılı için yüzde 2.1 ile değişikliğe gitmediği açıklandı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin iyi durumunda olduğuna değinirken enflasyonun yüzde 2.0 seviyesi üzerinde olmasına gereğinden fazla tepki vermeyeceklerini belirtti.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 artış gösterdi. Dün, lirada artan volatilite ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4.5814-4.6968 aralığında hareket ettiği ve günü 4.6578 seviyesi civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.89 düşüş ile 93 bin 504 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17.64 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.79 artış ile yüzde 19.12 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 5.07 artış ile yüzde 16.37 seviyesinde günü tamamladı.”