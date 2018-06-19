PİYASALAR – Borsa güne 92 bin puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Haftanın ilk gününü yüzde 0.32 artışla 94 bin 236 düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.48 düşüşle 92 bin 598 puandan başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.7019 lirayı gören dolar 4.7499 liraya kadar yükseldikten sonra 4.73 – 4.74 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.4652 lira ve en yüksek 5.5177 lirayı gördükten sonra 5.50 – 5.51 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.2301 lirayı gören sterlin 6.2956 liraya kadar yükseldikten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında işlem görüyor.

Bir İleri İki Geri

Alnus Yatırım'ın " Bir İleri İki Geri " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“BIST 100 endeksi, dün yüzde 1.58 düşüşle, 93 bin 43 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 92bin 720 görülürken en yüksek 94 bin 235 görüldü. 18 Haziran 2018 itibariyle BIST100 dolar bazında 20 bin seviyesinin altına indi. Böylece endeks, 30 Nisan 2009’dan beri yani 3336 gün yani 111 ay sonra bu seviyeye geri dönmüş oldu. Sadece son 4 ay içerisinde bile banka endeksi dolar bazında yarı yarıya erirken bazı hisselerde yine dolar bazında yüzde 90a varan değer kayıpları yatırımcıların canını acıtmaktadır.

“Günün öne çıkan gündemi, ABD Senatosu, Savunma Bakanlığına (Pentagon) 2019 mali yılı için 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını 10'a karşı 85 oyla kabul etti. İlginç olan Amerikan kurumlarının Çinli ZTE ve Huawei firmalarından ürün satın almasını engellemeye yönelik bir madde de eklendi. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi. Çin borsası, Eylül 2006'dan 12 yıl sonra yeniden üç bin düzeyinin altına geriledi.

“Mayıs ayında Temsilciler Meclisinde kabul edilen bütçe tasarısının ardından şimdi Senatoda kabul edilen tasarıda Türkiye ile ilgili sorunlu bir nokta var: Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının NATO'daki ortak çalışabilirliği etkileyeceği savunularak ABD’nin F35’ler dahil Türkiye’ye savunma ürünleri satışını bloke etmesi öneriliyor.“