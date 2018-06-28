Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

PİYASALAR –Borsa 96 bin puanın üzerinde, dövizler düşüşten sonra sakin

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () –  Güne, günlük yüzde 0.15 düşüşle 95 bin 807 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken, günlük yüzde 0.46 artışla 96 bin 394 puanda. Gün içinde en yüksek...

PİYASALAR –Borsa 96 bin puanın üzerinde, dövizler düşüşten sonra sakin

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () –  Güne, günlük yüzde 0.15 düşüşle 95 bin 807 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken, günlük yüzde 0.46 artışla 96 bin 394 puanda.
Gün içinde en yüksek 4.6516 ve en düşük 4.5766 lirayı gören dolar 4.59 – 4.60 lira aralığında işlem görüyor.
Euro da, en yüksek 5.3690 ve en düşük 5.3003 lirayı gördükten sonra ve 5.32 – 5.33 lira aralığında işlem görüyor.
Erken işlemlerde en yüksek 6.0882 ve en düşük 5.9850 lirayı gören sterlin de 6.02 – 6.03 lira aralığında işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325