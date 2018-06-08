PİYASALAR – Borsa 96 bin puanda,  dolar 4.51, euro 5.31 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Haziran () - Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından dün 4.4564 liraya kadar gerileyen dolar günü piyasaların açılmasıyla 4.51 liradan işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 4.4709 lirayı gören dolar 4.5163 liraya kadar yükseldikten sonra 4.51 – 4.52 lira aralığından işlem görüyor

Gün içinde en düşük 5.2807 lirayı gören euro 5.3207 liraya kadar yükseldikten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığından işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.0021 lirayı gören sterlin 6.0622 liraya kadar yükseldikten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığından işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.44 düşüşle 98 bin 191 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 1.9 düşüşle 96 bin 751 puana kadar geriledi.