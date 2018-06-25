PİYASALAR – Borsa 95 bin puanın altına geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri sonrasında haftaya yüzde 3.55 artışla 99 bin 256 puanda başladıktan sonra, günlük yüzde 1.24 düşüşle 94 bin 665 puana döndü.

Erken işlemlerde en düşük 4.5343 lirayı gören dolar 4.7235 liraya kadar yükseldikten sonra 4.69 – 4.70 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.2849 lira ve en yüksek 5.5020 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.0159 lirayı gören sterlin 6.2601 liraya kadar yükseldikten sonra 6.23 – 6.24 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçinde Seçimler Sona Ererken, TL’nin Pozitif Ayrıştığı Görülüyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi ve 55.9 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Haziran ayında beklentilerin üzerinde artış ile 53.9 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Haziran ayında beklentilere paralel 55 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Haziran ayında bir önceki aya göre artış ile 55 seviyesine yükseldi.

“OPEC’in 22 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda, Günde bir milyon varillik arz artışı konusunda anlaşıldığı ve anlaşmanın 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtildi. ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisinin altında 54.6 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisinin üzerinde 56.5 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından açıklanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 4.8 puan azalarak 159.4 düzeyinde gerçekleşti.

“24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekili seçimlerini ise Cumhur İttifakı’nın kazandığı açıklandı.

“Seçim sonuçlarının belli olması ve ikinci tur olasılığının ortadan kalkması ile belirsizliğin sonra ermesi ardından Türk lirası tarafında güçlenme olacak mı ya da bu sonuçlar fiyatlandığı için kar satışları ile karşılaşacak mıyız sorusunu arayacağımız bir gün geçirme ihtimali kur fiyatlamaları üzerinde bugün dalgalanma yaratabilir.

“Bu anlamda geçen haftanın 4.66 seviyelerinde kapanmasının ardından haftanın bu ilk işlem gününde yaşanacak olası düşüş hareketinde izleyeceğimiz ilk destek 4.57 seviyesi olacak. Bu seviye altına geçiş görülebilirse bir sonraki hedefleri 4.53 ve 4.50 olarak takip edeceğiz.

“Olası yükseliş denemelerinde ise ilk durağın 4.65 olmasını bekleyeceğiz. Burası geçilebilirse yükseliş eğilimi 4.68 ve 4.71’e doğru devam edebilir.

“Geçen hafta boyuna 5.53 seviyesini aşmakta zorlanan ve bu seviye altında düşüş eğilimi devam eden EURTRY paritesinde haftanın ilk işlem gününde seçim atmosferinden çıkılmasının ardından düşüşler devam edecek olursa 5.36 orta vadeli trend desteği izleyeceğimiz ilk seviye olacak. 5.36 nın altına geçişlerde 5.3270 ve 5.28 diğer destek seviyeleri takibimizde olacak.

“Olası yukarı dönüş denemelerinde 5.43 ilk direncini izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde ise 5.47 ve 5.53 direnç seviyeleri test edilebilir.”