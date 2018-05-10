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PİYASALAR – Borsa 101 bin puanı aştı, dolar 4.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () - Merkez Bankası'nın döviz adımı ve ekonomi zirvesine karşın, Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.45 artışla başladığı güne, 101 bin 465 puanda devam ediyor. Dövizdeki hızlı tırmanış sürerken,...

PİYASALAR – Borsa 101 bin puanı aştı, dolar 4.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () - Merkez Bankası'nın döviz adımı ve ekonomi zirvesine karşın, Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.45 artışla başladığı güne, 101 bin 465 puanda devam ediyor.
Dövizdeki hızlı tırmanış sürerken, Merkez Bankası dün sabah, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 250 milyon dolar artışla 1.5 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de yapılan ekonomi değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamada, "Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır" denildi.
Merkez'in adımı ve ekonomi zirvesinin etkisiyle dün erken saatlerde 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar 10 kuruş kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve yeni günün ilk işlemlerinde 4.3086 liraya kadar çıktıktan sonra 4.24 – 4.25 lira aralığına çekildi. Dün gün içinde 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, yeni günde 5.1147 liraya kadar yükseldikten sonra 5.04 – 5.05 lira aralığına döndü.
Borsa İstanbul Endeksi de, yüzde 0.45 artışla 100 bin 237 puandan başladığı güne yüzde 0.68 artışla 101 bin 465 puandan devam ediyor.
İş Yatırım’ın “Piyasalardaki yangın sönüyor mu?” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye varlıklarının uzun bir aradan sonra ilk kez gelişmekte olan piyasalara göre daha iyi performans gösterdiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Küresel risk iştahındaki iyileşme ve ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptığı toplantı Türkiye varlıklarının değer kazanmasını sağladı. Türkiye piyasalarındaki toparlanma devam eder mi?
“Wall Street ve Asya borsalarının seyri küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor ve Türkiye varlıklarını destekliyor. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamada mali disiplinin korunması ve piyasa dışı önlemlere başvurulmayacağı vurgusu da piyasaları destekliyor.
“Wall Street ve Asya borsalarının seyrine paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak yükselişin kalıcı olması için Türk lirasındaki yangının söndüğünün görülmesi gerekiyor.”

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