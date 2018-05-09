Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

PİYASALAR – Borsa 100 bin puanda, dolar 4.25 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () - Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 11 ay sonra dün 100 bin puanın altında kapandıktan sonra, öğle saatlerinde yeniden 100 bin puanı aşarak 100 bin 647 puana kadar çıktıktan sonra kapanışa doğru 100...

PİYASALAR – Borsa 100 bin puanda, dolar 4.25 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () - Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 11 ay sonra dün 100 bin puanın altında kapandıktan sonra, öğle saatlerinde yeniden 100 bin puanı aşarak 100 bin 647 puana kadar çıktıktan sonra kapanışa doğru 100 bin 862 puana döndü.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı günü, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı. Dolar, küresel piyasalarda gelişmeler ve jeopolitik risklerle 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra, 4.25 – 4.26 lira aralığına geriledi. Erken işlemlerde 5.1794 liraya kadar yükselen euro da 5.05 - 5.06 lira aralığına döndü.
Küresel piyasalarda dolar endeksi, 93.18 düzeyini de aşarak ile Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra,  92.94 düzeyine döndü.
Dolar kapanış saatlerinde 4.25 - 4.26 lira aralığında hareket ederken, euro da 5.06 - 5.07 lira aralığına çekildi. Euro önceki hafta 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeyine tırmanmıştı.
Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:
Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6
Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6
Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9
Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1
İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2
İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314