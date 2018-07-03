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PİYASALAR – BoE'nin şahin üyesi konuştu, sterlin 6.1748'e kadar yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında sert yükselen dövizlerde sterlin İngiltere Merkez Bankası’ndan şahin bir...

PİYASALAR – BoE'nin şahin üyesi konuştu, sterlin 6.1748'e kadar yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enflasyon verisi sonrasında sert yükselen dövizlerde sterlin İngiltere Merkez Bankası’ndan şahin bir yetkilinin konuşması sonrası 6.1748 liraya kadar yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Michael Saunders, CNBC’ye yaptığı bir açıklamada BoE’nin beklenenden daha hızlı bir faiz artırımına giderek sürpriz yapabileceğini söyledi.

Saunders piyasa oyuncularının birin biraz üzerinde bir faiz artırımı beklediği bir ortamda “Bu beklenti biraz fazla ihtiyatlı olabilir” dedi ve şunları söyledi:

“Eğer ekonominin seyri beklediğim gibi olursa Boe beklenenden daha hızlı faiz artırmak zorunda kalabilir.”

- 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem gören sterlin, enflasyon verisi ve Saunders’in açıklamaları sonrası  6.1748 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.18 artışla 6.14-6.15 lira bandından işlem görüyor.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17'yi buldu.

Erken işlemlerde;

- 4.62 – 4.63 lira aralığında işlem gören dolar 4.6885 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.06 artışla 4.66-4.67 lira bandında işlem görüyor,

- 5.38 – 5.39 lira aralığında işlem gören euro enflasyon verisi sonrası 5.4615 liraya kadar yükseldikten sonra günlük yüzde 1.04 artışla 5.43-5.44 lira bandında işlem görüyor.

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