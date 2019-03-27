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PİYASALAR – BİST100 yüzde 5.67 düştü, dolar 5.42 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Güne yüzde 0.45 artışla 97 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 90 bin 524 puanı ve en yüksek 97 bin 998 puanı gördükten sonra, yüzde 5.67 düşüşle 91...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 5.67 düştü, dolar 5.42 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Güne yüzde 0.45 artışla 97 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 90 bin 524 puanı ve en yüksek 97 bin 998 puanı gördükten sonra, yüzde 5.67 düşüşle 91 bin 855 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 354 puanı ve en yüksek 128 bin 421 puanı gördükten sonra, yüzde 7.65 düşüşle 117 bin 479 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.12 artışla yüzde 18.21 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 6.81 artışla yüzde 21.34 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.3046 lira ve en yüksek 5.4678 lirayı gördükten sonra, 5.43– 5.44 lira aralığında,
- euro en düşük 5.9875 lira ve en yüksek 6.2699 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0208 lira ve en yüksek 7.3496 lirayı gördükten sonra 7.28 – 7.29 lira aralığında işlem görüyordu.

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