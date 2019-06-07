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PİYASALAR – BİST100 yüzde 3.83 yükseldi, dolar 5.79 lirada

İstanbul, 7 Haziran () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 artışla 90 566 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 296 puanı ve en yüksek 93 bin 700 puanı gördükten sonra, yüzde 3.83 artışla...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 3.83 yükseldi, dolar 5.79 lirada

İstanbul, 7 Haziran () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 artışla 90 566 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 296 puanı ve en yüksek 93 bin 700 puanı gördükten sonra, yüzde 3.83 artışla 93 bin 809 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 770 puanı ve en yüksek 123 bin 947 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 6.3 artışla 123 bin 121 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.94 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.58 düşüşle yüzde 22.9 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.7735 lira ve en yüksek 5.8689 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4968 lira ve en yüksek 6.6154 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3204 lira ve en yüksek 7.4638 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

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