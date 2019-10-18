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PİYASALAR – BİST100 yüzde 3.71 yükseldi, dolar 5.79 lirada
Haftanın son işlem gününe yüzde 3.70 artışla 98 bin 406 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 2 puanı ve en yüksek 98 bin 731 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.71 artışla 98 bin 415 puanda kapattı. BİST...
EKONOMİ 18.10.2019, 18:21
Haftanın son işlem gününe yüzde 3.70 artışla 98 bin 406 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 2 puanı ve en yüksek 98 bin 731 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.71 artışla 98 bin 415 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 138 bin 629 puanı ve en yüksek 140 bin 783 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 5.72 artışla 140 bin 323 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6.54 düşüşle yüzde 14.43 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 8.75 düşüşle yüzde 14.29 düzeyine geriledi.
- dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4130 lira ve en yüksek 7.5135 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 138 bin 629 puanı ve en yüksek 140 bin 783 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 5.72 artışla 140 bin 323 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6.54 düşüşle yüzde 14.43 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 8.75 düşüşle yüzde 14.29 düzeyine geriledi.
- dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4130 lira ve en yüksek 7.5135 lirayı gördükten sonra 7.46 – 7.47 lira aralığında işlem görüyor.
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