PİYASALAR –BİST100 yüzde 2.54 düştü, dolar 6.07 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Güne yüzde 0.11 artışla 88 bin 628 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 85 bin 447 puanı ve en yüksek 88 bin 741 puanı gördükten sonra, yüzde 2.54 düşüşle 86 bin 282 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 109 bin 267 puanı ve en yüksek 114 bin 417 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 2.88 düşüşle 110 bin 546 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.18 düşüşle yüzde 20.92 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.44 düşüşle yüzde 24.01 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9595 lira ve en yüksek 6.1318 lirayı gördükten sonra, 6.07 - 6.08 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6953 lira ve en yüksek 6.8948 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7574 lira ve en yüksek 7.9897 lirayı gördükten sonra 7.89 – 7.90 lira aralığında işlem görüyor.