PİYASALAR –BİST100 yüzde 2.27 düştü, dolar 5.87 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – Güne yüzde 0.47 düşüşle 92 bin 172 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 515 puanı ve en yüksek 92 bin 173 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.27 düşüşle 90 bin 501 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, işlemlere yüzde 0.82 düşüşle 121 bin 141 puanda başladıktan sonra en düşük 118 bin 276 puanı ve en yüksek 121 bin 234 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.77 düşüşle 118 bin 758 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.92 artışla yüzde 18.11 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 artışla yüzde 22.62 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8031 lira ve en yüksek 5.9034 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.67 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.5049 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.7 lira aralığında işlem görüyor.