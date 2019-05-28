PİYASALAR –BİST100 yüzde 2.25 artıda, dolar 6.04 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Güne yüzde 0.65 artışla 86 bin 99 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 100 puanı ve en yüksek 87 bin 548 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 2.25 artışla 87 bin 467 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 113 bin 239 puanı ve en yükske 114 bin 932 puanı gördükten sonra, yüzde 2.23 artışla 114 bin 689 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.94 düzeylerinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0381 lira ve en yüksek 6.0815 lirayı gördükten sonra, 6.04 - 6.05 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8622 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.76 – 6.77 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6522 lira ve en yüksek 7.7224 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, global piyasalarda Euro Bölgesi ve ABD verileri ön planda..” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını ifade ederken, değerlendirmelerin global piyasalar üzerinde risk iştahında sınırlı etkili olduğu görüldü.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Basın Duyurusunda, Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklenildiği ifade edilmiştir. Haftanın ilk işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda 6.1015 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kurun bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 6.0630 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.61 düşüş ile 85.bin 545 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.35 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.78 yükseliş ile yüzde 25.94 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.05 düşüş ile yüzde 19.66 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 510.91 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.“