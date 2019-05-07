PİYASALAR –BİST100 yüzde 2.0 ekside, dolar 6.16 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Güne yüzde 2.35 düşüşle 90 bin 801 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 698 puanı ve en yüksek 91 bin 401 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 2.0 düşüşle 91 bin 121 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 115 bin 762 puanı ve en yüksek 116 bin 975 puanı gördükten sonra, yüzde 2.97 düşüşle 116 bin 440 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.1 artışla yüzde 20.8 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 24.06 düzeylerine sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0760 lira ve en yüksek 6.1985 lirayı gördükten sonra, 6.16- 6.17 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8056 lira ve en yüksek 6.9531 lirayı gördükten sonra, 6.90 – 6.91 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9612 lira ve en yüksek 8.1423 lirayı gördükten sonra 8.08 – 8.9 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi Nisan ayında beklentilerin hafif üzerinde 54.5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Nisan ayında beklentilerin üzerinde 52.8 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 5.3 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Mart ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda ABD kaynaklı gelişmeler ve Yurtiçinde Yüksel Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verildiğini açıklaması sonrasında TL’de artan oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6.1513 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi günü, endeksi, günü yüzde 1.03 değer kaybıyla 92 bin 982 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.4 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.79 yükseliş ile yüzde 23.05 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.85 yükseliş ile yüzde 19.79 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 437.86 seviyeleri civarında olduğu izleniyor."