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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.97 ekside, dolar 5.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Güne 96 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 96 bin 457 puanı gördükten sonra Merkez Bankasının faiz kararı 93 bin 892 puana kadar geriledi ve yüzde...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.97 ekside, dolar 5.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan () – Güne 96 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 96 bin 457 puanı gördükten sonra Merkez Bankasının faiz kararı 93 bin 892 puana kadar geriledi ve yüzde 1.9 düşüşle 94 bin 318 puana döndü.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 122 bin 867 puanı ve en yüksek 129 bin 633 puanı gördükten sonra yüzde 4.05 düşüşle 123 bin 414 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 20.92 düzeyindeler.
Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrasında:
- dolar en düşük 5.8632 lira ve en yüksek 5.9805 liraya kadar yükseldikten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5429 lira ve en yüksek 6.6635 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.63 – 6.64 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5787 lira ve en yüksek 7.7139 liraya kadar yükseldikten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında işlem görüyor.
 

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