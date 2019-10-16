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PİYASALAR – BIST100 yüzde 1.83 düşüşle başladı, dolar 5.91 lirada
Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başladı. Dövizler, güne karışık başladı, dolar ve euro hafif yükselirken, sterlin geriledi. Erken işlemlerde: - dolar en düşük 5.9128 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı...
EKONOMİ 16.10.2019, 09:57
Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başladı.
Dövizler, güne karışık başladı, dolar ve euro hafif yükselirken, sterlin geriledi.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.9128 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5232 lira ve en yüksek 6.5503 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5507 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.56 – 7.57 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Tepki alışı kalıcı olacak mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Dünya borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden güçlü üçüncü çeyrek karları ile S&P 500 psikolojik olarak önemli 3,000 sınırına yaklaştı. IMF’nin 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürmesi risk iştahı üzerinde etkili olmadı.
"Türkiye varlıklarında satış dalgası sonrasında tepki alışları görülüyor. Borsa İstanbul ABD yaptırımlarının sınırlı olacağı beklentisiyle yüzde 1.4 yükselerek Pazartesi günkü kaybının üçte birini geri aldı. Döviz ve tahvil piyasalarında da benzer şekilde sınırlı tepki alışları görüldü.
"İran yaptırımını ihlal ettiği gerekçesiyle New York bölge savcılığının Halkbank aleyhine açtığı dava nedeniyle Borsa İstanbul’un yüzde 1.0’e yakın kayıpla açılmasını bekliyoruz.
"Borsa spekülatif hareketlere karşı önlem olarak banka hisselerinde açığa satış yasağı getirdi.
"ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme ve Perşembe günü ABD senatosuna sunulacak Türkiye’ye yönelik yaptırımlar önümüzdeki günlerde piyasaların yönünü belirleyecek."
Dövizler, güne karışık başladı, dolar ve euro hafif yükselirken, sterlin geriledi.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.9128 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5232 lira ve en yüksek 6.5503 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5507 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.56 – 7.57 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Tepki alışı kalıcı olacak mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Dünya borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden güçlü üçüncü çeyrek karları ile S&P 500 psikolojik olarak önemli 3,000 sınırına yaklaştı. IMF’nin 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürmesi risk iştahı üzerinde etkili olmadı.
"Türkiye varlıklarında satış dalgası sonrasında tepki alışları görülüyor. Borsa İstanbul ABD yaptırımlarının sınırlı olacağı beklentisiyle yüzde 1.4 yükselerek Pazartesi günkü kaybının üçte birini geri aldı. Döviz ve tahvil piyasalarında da benzer şekilde sınırlı tepki alışları görüldü.
"İran yaptırımını ihlal ettiği gerekçesiyle New York bölge savcılığının Halkbank aleyhine açtığı dava nedeniyle Borsa İstanbul’un yüzde 1.0’e yakın kayıpla açılmasını bekliyoruz.
"Borsa spekülatif hareketlere karşı önlem olarak banka hisselerinde açığa satış yasağı getirdi.
"ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme ve Perşembe günü ABD senatosuna sunulacak Türkiye’ye yönelik yaptırımlar önümüzdeki günlerde piyasaların yönünü belirleyecek."
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