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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.81 yükseldi, dolar 5.64 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Güne yüzde 0.41 artışla 92 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 91 bin 904 puanı ve en yüksek 94 bin 247 puanı gördükten sonra, haftayı ve Mart ayını günlük yüzde...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.81 yükseldi, dolar 5.64 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Güne yüzde 0.41 artışla 92 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 91 bin 904 puanı ve en yüksek 94 bin 247 puanı gördükten sonra, haftayı ve Mart ayını günlük yüzde 1.81 artışla 93 bin 784 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 121 bin 898 puanı ve en yüksek 128 bin 98 puanı gördükten sonra, yüzde 4.43 artışla 127 bin 280 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.97 düşüşle yüzde 17.92 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.9 düşüşle yüzde 21.19 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.5364 lira ve en yüksek 5.6669 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,
- euro en düşük 6.1953 lira ve en yüksek 6.3757 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.2618 lira ve en yüksek 7.4329 lirayı gördükten sonra 7.35– 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

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