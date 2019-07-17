PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.81 arttı, dolar 5.68 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Temmuz () – Güne yüzde 0.4 artışla 98 bin 422 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 39 puanı ve en yüksek 99 bin 920 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.81 artışla 99 bin 806 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.6 artışla 140 bin 218 puanda başladı ve gün içinde en düşük 137 bin 932 puanı ve en yüksek 144 bin 76 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 3.29 artışla 143 bin 966 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.0 düşüşle yüzde 16.8 düzeyinde ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.37 düşüşle yüzde 18.76 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6742 lira ve en yüksek 5.7187 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.67 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3706 lira ve en yüksek 6.4168 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0429 lira ve en yüksek 7.1018 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.